Александр Зверев с баранкой обыгрывает Жюльена Беннето в Хертогенбосе.

(2) Александр Зверев - (LL) Жюльен Беннето - 6:0, 6:4
То, что происходило на корте в стартовой партии встречи, можно смело называть разгромом. Бывает, что "баранки" отвешиваются чуть ли не в равной борьбе, когда одному из теннисистов катастрофически не везет в ключевых моментах геймов, но в этом конкретном случае Зверев действительно смел соперника с корта. Единственный боевой гейм в первом сете противостояния случился уже при счете 0:4. До этого два брейка Александр оформил фактически без борьбы, да и собственные подачи немец брал достаточно уверенно.
Тот самый боевой гейм на подаче Беннето несколько затянулся, Жюльен имел двойной гейм-болл, но Зверев, которому, по сути, уже и не нужно было напрягаться для победы в партии, все равно додавил соперника и в третий раз за сет отличился на приеме. После этого Александр спокойно подал на партию с баранкой.
В начале второго сета Беннето немного выровнял игру. В середине партии у Зверева таки возник брейк-поинт, но немец им не воспользовался. Затягивать матч или доводить сет до тай-брейка Александр уж точно не собирался, а потому в концовке партии немец снова усилил игру. Это вылилось в очередной успех на приеме и уверенную подачу на матч сразу после него.
Теперь за выход в финал соревнований в Хертогенбосе Александр Зверев поспорит с представителем Люксембурга Жилем Мюллером.
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