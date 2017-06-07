Стэн Вавринка не замечает сопротивления Марина Чилича в 1/4 финала Ролан Гарроса.

(3) Стэн Вавринка - (7) Марин Чилич - 6:3, 6:3, 6:1
Перспективы Марина Чилича на грунтовом Турнире Большого Шлема радужными, в принципе, не были никогда. Только в этом году хорватский теннисист впервые в карьере добрался до четвертьфинала Ролан Гарроса, но вот достойно выглядеть в матче против Стэна Вавринки Марину не удалось. Скидку можно делать как на неудобное для Чилича покрытие, так и на отменную форму соперника. До четвертьфинала Вавринка добрался не проиграв ни одной партии. Сохранить этот результат Стэну удалось и после матча с Марином.
В начале встречи шансы на брейк были обоюдными. Если Чилич своей возможностью отличиться на приеме не воспользовался, то Стэн отнесся к шансу на подаче соперника с максимальной концентрацией и быстро ушел в отрыв. Этот минимальный перевес оказался ключевым, поскольку до конца стартовой партии оба теннисиста уверенно держали собственные подачи. Вавринку такое развитие событий вполне устраивало, а вот Чилич, как ни старался, организовать обратный брейк так и не смог.
В начале второй партии Стэн снова оказался впереди с выигранной подачей соперника в активе, причем Чилич свой гейм попросту провалил, отдав его сопернику под ноль. Марин в середине сета в борьбу вернулся, но лишь для того, чтобы сразу после обратного брейка снова упустить собственную подачу. Что интересно, Вавринка снова отличился на приеме "под ноль".
С этого момента инициатива в матче окончательно и бесповоротно перешла к швейцарскому теннисисту. Если до середины второй партии Марин еще мог рассчитывать на борьбу, то теперь Стэн полностью диктовал условия игры. Вавринка спокойно довел вторую партию до победы, а в начале третьего сета совсем снял все вопросы о победителе матча. Стэн повел сразу с двумя брейками, кстати, снова не обошлось без выигранной под ноль подачи соперника. Превратить такой перевес в победу для швейцарца не составило труда.
Теперь Стэн Вавринка ждет победителя матча между Энди Марреем и Кеи Нишикори, с которым швейцарец и сразится за выход в финал Ролан Гарроса.
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