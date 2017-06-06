вторник, 6 июня 2017 г.

Анастасия Васильева с трудовой победы стартует на 25-тысячнике в Чехии.

Анастасия Васильева пробивается во второй раунд соревнований категории ITF в чешском городе Старе-Сплавы. На старте турнира с призовым фондом в 25 тысяч долларов Анастасия в двух сложных партиях переиграла французскую спортсменку Хармони Тан, занимающую на данный момент 374-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче украинской теннисистке понадобилось почти 2 часа игрового времени.


Анастасия Васильева - Хармони Тан - 7:5, 6:4

В стартовой партии встречи обе теннисистки достаточно уверенно держали собственные подачи, а потому судьбу сета решил единственный брейк в исполнении Васильевой. Его украинка оформила в тот момент, когда соперница уже вышла подавать на тай-брейк первой партии.

Во втором сете случился быстрый обмен брейками, но после него Анастасия еще разочек отличилась на приеме. Этот минимальный перевес в счете украинская теннисистка сумела удержать до самого конца матча.

Во втором раунде соревнований в Старе-Сплавы Анастасия Васильева сыграет с победительницей матча между лидером посева турнира - Викторией Кузмовой и местной теннисисткой Анетой Кладивовой. 

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о 14:12
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