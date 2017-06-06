Анастасия Васильева с трудовой победы стартует на 25-тысячнике в Чехии.

Анастасия Васильева - Хармони Тан - 7:5, 6:4
В стартовой партии встречи обе теннисистки достаточно уверенно держали собственные подачи, а потому судьбу сета решил единственный брейк в исполнении Васильевой. Его украинка оформила в тот момент, когда соперница уже вышла подавать на тай-брейк первой партии.
Во втором сете случился быстрый обмен брейками, но после него Анастасия еще разочек отличилась на приеме. Этот минимальный перевес в счете украинская теннисистка сумела удержать до самого конца матча.
Во втором раунде соревнований в Старе-Сплавы Анастасия Васильева сыграет с победительницей матча между лидером посева турнира - Викторией Кузмовой и местной теннисисткой Анетой Кладивовой.
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