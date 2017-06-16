Леся Цуренко разгромила 13-ю ракетку мира в Хертогенбосе.

(7) Леся Цуренко - (2) Кристина Младенович - 6:3, 6:1
С одной стороны не хочется называть этот поединок избиением Кристины Младенович, но с другой матч проходил при тотальном перевесе украинской теннисистки. Леся Цуренко с первых же розыгрышей стала диктовать собственные условия игры и с этим давлением француженка попросту не справилась.
Уже стартовый гейм матча позволил Лесе уйти в отрыв с брейком. При этом подачу соперницы Цуренко выиграла "под ноль". Фактически, до самого конца первой партии украинская теннисистка уверенно держала собственную подачу. Небольшой сбой случился лишь в концовке сета, когда при счете 3:4 Младенович заработала двойной брейк-поинт. Леся выстояла и защитила собственную подачу, а сразу после этого боевого гейма оформила еще один успех на приеме, которым и поставила победную точку в сете.
Во второй партии Кристины на корте и вовсе не было заметно. Цуренко вполне могла заканчивать поединок с баранкой для французской теннисистки. Поведя сразу с двумя брейками - 5:0 Леся имела матч-болл на приеме, но Младенович брейк-поинт отыграла и форменного разгрома избежала. Правда, уже в следующем гейме украинская спортсменка спокойно подала на победу в противостоянии. Подача на матч прошла для Леси без каких-либо трудностей. Гейм Цуренко выиграла под ноль.
Теперь за выход в финал соревнований в Хертогенбосе Леся Цуренко сразится с победительницей матча между представительницей Эстонии Анетт Контавейт и немецкой теннисисткой Кариной Виттхефт.
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