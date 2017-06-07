Новак Джокович проигрывает Доминику Тиму в четвертьфинале Ролан Гарроса и упускает вторую строчку мирового рейтинга.

(6) Доминик Тим - (2) Новак Джокович - 7:6(5), 6:3, 6:0
Сколько же громких заголовком можно выбрать для материала об этом матче. Приведу лишь несколько примеров. Доминик Тим второй раз подряд выходит в полуфинал Ролан Гарроса. Доминик Тим после пяти поражений впервые в карьере обыгрывает Новака Джоковича. Новак Джокович не сумел защитить прошлогодний титул на грунтовом Турнире Большого Шлема. Новак Джокович впервые с 2011-го года вылетает за пределы топ-2 мирового рейтинга.
Да, да, это все факты о только что завершившемся полным разгромом экс-первой ракетки мира матче. Доминик Тим выдал просто фантастическую игру и по всем статьям переиграл Новака Джоковича. А что сам сербский теннисист? Фактически с начала второго сета противопоставить сопернику Новак не мог попросту ничего.
Не знаю, было ли это запланировано самим Джоковичем, но матч он начал вторым номером. Вроде бы Тим с первых розыгрышей не сильно давил на соперника, так что, наверное, таков был замысел Новака. Пока Тим не мог организовать целенаправленного и стабильного давления, можно было говорить, что план на игру у серба работает. Да, стартовый сет оба теннисиста провели с серьезными спадами, но говорить о каком-либо превосходстве одного из спортсменов было нельзя.
Первым свою подачу упустил именно Джокович, но тот гейм проходил в упорнейшей борьбе, к тому же зрители стали свидетелями нескольких действительно красивейших комбинаций. А вот Тим свою подачу через несколько минут упустил без какого-либо сопротивления. Доминик начал гейм сразу с трех невынужденных ошибок, попробовал спасти ситуацию, но отыграл лишь один из брейк-поинтов у соперника и ошибся снова.
Новак продолжил испытывать некоторые трудности на собственной подаче, но гейм отстоял. Потратить на это пришлось почти 15 минут игрового времени, но психологический заряд пошел Джоковичу на пользу - после следующего гейма сербский теннисист уже лидировал с брейком. Правда удержать перевес снова не удалось, начала сбоить подача, посыпались и другие ошибки, большинство из которых можно было объяснить порывистым ветром. В общем, Тим счет сравнял и в итоге партия докатилась до тай-брейка.
Докатился, правда, не так уж и спокойно. Джокович, например, не воспользовался двойным сет-боллом на подаче соперника. Но Доминик показал невероятную психологическую стойкость, наладил ввод мяча в игру и не в последнюю очередь благодаря подаче выиграл 4 розыгрыша подряд и защитил гейм.
Итак, тай-брейк получился под стать всей партии - неровным, с преимуществом, переходящим от одного теннисиста к другому. Насколько логична победа на этом тае именно Доминика? В ее заслуженности сомневаться не приходится, Тим играл активнее и на выигрыш сета наработал.
Начало второй партии немного обескуражило Джоковича и от удара Новак до конца встречи так и не отошел. Казалось, сербский теннисист имеет неплохие шансы пободаться за подачу соперника - Тим начал сет с нескольких невынужденных ошибок, но в итоге с 0:30 снова взял 4 очка подряд. А вот Новак стартовый гейм партии на собственной подаче упустил. В тяжелейшей борьбе Доминик таки воспользовался своим шансом и...
Вот не могу сказать, что этот брейк стал тем самым переломным моментом. Четкой грани между играющим Новаком и стоящим Новаком в этой встрече, наверное, не было. Джокович пытался исправить ситуацию, даже до брейк-поинта добрался, но спастись, по правде говоря, Новак уже не мог. Доминик методично прибавлял, а вот сербскому теннисисту просто не нашлось чем ответить. Физика подводила, стабильность хромала на обе ноги, ну а на голой психологии вытащить такой матч просто нереально. Да и она ведь в последнее время Новака порой ой как подводит.
Описывать избиение Джоковича в третьей партии не вижу никакого смысла. Новак порой просто не бежал за мячами, которые год назад серб спокойно вытаскивал и после этого еще и переворачивал ход розыгрыша с ног на голову. 2 виннерса за партию, всего 8 выигранных сумарно мячей. Это тихий ужас, который Новаку нужно пережить.
Сейчас не стоит обсуждать роль Андре Агасси в этом провале Джоковича на Ролан Гарросе. По сути американец еще толком не успел никак повлиять на действия Новака, на его психологическую и физическую готовность к "мейджорам". Сербскому теннисисту предстоит провести очень серьезную работу, а вот Доминика ждет важнейший матч против Рафаэля Надаля. Кто-то называет эту встречу досрочным финалом? Не уверен, но в том, что матч получится любопытным сомневаться не приходится.
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Здрасте, где пропадали после Майями? По-поводу поражений Новака в этом году, просто Новак постарел, да и молодые немного подтянули свой уровень, но вторым номером Джоковичу уже не светит выигрывать, молодняк ведь до жути атакующий вырос, всё стремится забивать, прям как Федерер, поэтому чем Новак будет побеждать не ясно. Да и не переучится уже в другой манере играть, за 30 лет уже, только на старом багаже...но попылить ещё сможет, когда все не в форме будут.ОтветитьУдалить