Элина Свитолина с непростой победы начинает травяной сезон в Бирмингеме.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не без проблем преодолевает стартовый раунд соревнований в британском Бирмингеме, на которых она получила 2-й номер посева. В матче первого круга Элина в трех партиях переиграла местную теннисистку, обладательницу wild card от организаторов турнира Хизер Уотсон, занимающую на данный момент 113-ю строчку мирового рейтинга. Свитолина очень уверенно провела первую партию встречи, но немного подсела в концовке второго сета, чем и воспользовалась британская спортсменка. Но уже а начале решающего отрезка матча Элина вернула себе игровой перевес, быстро повела с брейком и чуть менее чем за 2 часа и 10 минут игрового времени довела встречу до победы.
(2) Элина Свитолина - (WC) Хизер Уотсон - 6:2, 5:7, 6:3
Теперь во втором раунде соревнований в Бирмингеме Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Камилой Ддиорджи и Натальей Вихлянцевой.
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