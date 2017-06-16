Сергей Стаховский на тай-брейке решающего сета проигрывает в Ноттингеме.

(4) Томаш Фаббиано - Сергей Стаховский - 4:6, 6:2, 7:6(5)
Стартовый сет Стаховский оставил за собой благодаря достаточно быстрому брейку. Отыграться у итальянского теннисиста шансов просто не было - Сергей очень уверенно держал собственные подачи и не позволил сопернику добраться даже до брейк-поинтов до самого конца первой партии.
В начале второго сета уже Фаббиано сумел повести с выигранным на приеме геймом. Стаховский вообще испытывал серьезные проблемы с подачей. Томаш вполне мог упрочить лидерство в середине партии, но Сергей спасся с тройного брейк-поинта. Правда, в концовке сета украинец таки еще раз упустил собственную подачу и позволил сопернику оформить комфортную победу в партии.
Решающий сет прошел уже в абсолютно равной борьбе. Но вот в его концовке Стаховский оформил успех на приеме и получил возможность подавать на победу в матче. С ней украинский теннисист не справился, Фаббиано отыгрался и дотянул до тай-брейка. Уже на нем Сергей повел с мини-брейком, но тут же упустил две собственные подачи. Таким образом со счета 5:4 Стаховский проиграл 3 розыгрыша подряд, чего итальянскому спортсмену хватило для итоговой победы.
Теперь за выход в финал соревнований в Ноттингеме Томаш Фаббиано сразится с победителем австралийского дерби между Сэмом Гротом и Джоном-Патриком Смиттом.
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