Сергей Стаховский стартует с победы на Челленджере в Сербитоне.

Сергей Стаховский - Рубен Бемельманс - 6:2, 6:4
Лишь в четверг на кортах Сербитона удалось провести поединки первого круга мужского одиночного разряда. До сегодняшнего дня погода была крайне неблагосклонной к организаторам Челленджера. Из-за дождя встречи постоянно приходилось переносить и вот лишь сейчас поединкам был дан старт.
Длительное ожидание выхода на корт для Стаховского не стало проблемой. Начало встречи против соседа по мировому рейтингу бельгийца Рубена Бемельманса Сергей провел на высочайшем уровне. Любовь к травяному покрытию украинский теннисист показал уже с первых розыгрышей - подача летела, скорости были весьма приличными. В общем, Бемельманс не успел толком войти в матч, как уже проигрывал с брейком. В середине партии Стаховский еще раз отличился на приеме, добившись комфортного перевеса. А чуть позже мог поставить точку в первом сете еще одной выигранной подачей Рубена. Сет-болл на приеме реализовать не получилось, но спустя пару минут Сергей оформил выиграш стартового отрезка встречи.
Отдельно стоит отметить игру в собственных геймах в исполнении Стаховского в первой партии. За весь сет Бемельмас выиграл всего 2 розыгрыша на приеме, то есть даже минимальных шансов на то, чтобы ликвидировать быстрый брейк в исполнении украинца у Рубена попросту не было.
Дебют второй партии также остался за Стаховским. Сергею удалось вновь повести с брейком и, казалось, что украинцу уже ничто не помешает оформить спокойную победу. Но в середине сета с первого же брейк-поинта в матче Бемельмансу удалось выровнять ситуацию в счете. Стаховского этот факт не смутил и уже в следующем гейме украинец восстановил свой перевес. Следом за очередным брейком Сергей уверенно подал на победу в матче.
Во втором раунде соревнований в Сербитоне Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между Малеком Жазири, посеянным на Челленджере под 4-м номером, и местным теннисистом Кемероном Норри. Матч второго круга Сергей проведет уже сегодня в вечерней сессии.
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