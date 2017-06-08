Анна Познихиренко становится четвертьфиналисткой турнира в Брешии.

Анна Познихиренко выходит в 1/4 финала соревнований ITF в итальянской Брешии. На стадии второго круга турнира с призовым фондом в 60 тысяч долларов украинская теннисистка в боевом и крайне непростом матче добилась победы над представительницей Японии Эри Озуми, занимающей на данный момент 227-ю строчку мирового рейтинга. Поединок, растянувшийся на 3 партии, продолжался почти 2 с половиной часа игрового времени.
Анна Познихиренко - Эри Озуми - 4:6, 7:5, 6:4
Теперь в четвертьфинале турнира в Брешии Анна Познихиренко сразится с победительницей матча между 3-й ракеткой соревнований Барборой Хаас из Австрии и местной теннисисткой Кристианой Фернандо.
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