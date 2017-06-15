Александр Долгополов не смог завершить матч второго круга в Хертогенбосе.

Александр Долгополов не сумел выйти в четвертьфинал соревнований категории АТР-250 в Хертогенбосе. Украинскому теннисисту пришлось отказаться от продолжения борьбы уже по ходу второго сета противостояния с представителем Канады Вашеком Поспишилом, занимающим на данный момент 83-ю строчку мирового рейтинга. К моменту отказа Александр проиграл стартовую партию на тай-брейке и уступал с брейком по ходу второго сета. Таким образом теннисисты провели на корте чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(Q) Вашек Поспишил - Александр Долгополов - 7:6(2), 4:2, ret
Теперь в четвертьфинале соревнований в Хертогенбосе Вашек Поспишил сыграет с лидером посева хорватом Марином Чиличем, который чуть ранее в непростой борьбе одолел сербского теннисиста Янко Типсаревича.
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