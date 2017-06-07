Каролина Плишкова выходит в полуфинал Ролан Гарроса.

(2) Каролина Плишкова - (28) Каролин Гарсия - 7:6(3), 6:4
Выход Каролины Плишковой в полуфинал Ролан Гарроса, даже несмотря на высокий 2-й номер посева этой чешской теннисистки, можно считать невероятным успехом для нее. Плишкова до текущего парижского мейджора ни разу не выигрывала на нем даже двух матчей подряд. В 14-м и 15-м годах Каролина пробивалась во второй раунд Ролан Гарроса, в остальных же случаях проигрывала на самом старте.
А тут сразу полуфинал, причем двигается по сетке Плишкова относительно уверенно. Не без проблем в отдельно взятых матчах, но в целом ее игра выглядит целостной и стабильной. Вот и сегодня Каролине в матче против любимицы публики Каролин Гарсии успех принесла фирменная агрессивная игра. Казалось бы, на грунте из такого стиля выжать максимум достаточно сложно, но Плишкова вновь справилась.
В самом начале встречи с француженкой Каролина вырвалась вперед с брейком и, казалось, что с такой подачей в исполнении чешской теннисистки Гарсии отыграться будет просто невозможно. Так оно, до поры, до времени, и было. Но в самой концовке партии, когда Плишкова уже вышла подавать на сет, Каролин оформила обратный брейк.
Гарсия прилично помучилась с защитой своей следующей подачи, но до тая таки дотянула. Правда 13-й гейм стартовой партии француженка уже, по сути, провалила. Плишкова отпраздновала победу на тай-брейке довольно уверенно.
По ходу второй партии Каролина не давала соперице ровным счетом никаких шансов на приеме. Ах да, был в начале сета даже брейк-поинт у Гарсии, но чешская теннисистка очень спокойно ликвидировала его. Плишкова, вроде бы, тоже не так часто цеплялась за подачу соперницы, но в итоге своим шансом Каролина воспользовалась. Причем сделал это представительница Чехии еще и красивейшим образом. Матч-болл на приеме Плишкова заработала отменной свечой, а реализовала решающий мяч Каролина точнейшим ударом в угол.
За выход в финал Ролан Гарроса - 2017 Каролина Плишкова теперь поспорит с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в невероятном матче выцарапала победу у Элины Свитолиной.
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