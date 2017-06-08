Елена Остапенко сенсационно добирается до финала Ролан Гарроса.

Представительница Латвии Елена Остапенко, которая на текущем грунтовом Турнире Большого Шлема даже не попала в список сеянных теннисисток, становится финалисткой Ролан Гарроса. В борьбе за выход в титульный матч парижского мейджора Елена, занимающая на данную минуту лишь 47-ю строчку мирового рейтингп, в трех партиях переиграла швейцарскую теннисистку Тими Башински. На очередную победу во Франции Остапенко понадобилось 2 часа и 25 минут игровоготвремени.
Елена Остапенко - (30) Тимеа Башински - 7:6(4), 3:6, 6:3
Теперь в финале Ролан Гарроса Елена Омтапенко сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.
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