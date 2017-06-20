Кеи Нишикори добивается волевой победы над Фернандо Вердаско в Галле.

(3) Кеи Нишикори - Фернандо Вердаско - 6:7(7), 6:3, 6:4
В начале отчетного поединка оба теннисиста настолько уверенно выигрывали геймы на собственных подачах, что даже несколько выигранных принимающей стороной мячей воспринимались уже как достижение. В середине стартовой партии стали возникать первые проблемы, но если Вердаско просто взял достаточно напряженный гейм, то Нишикори пришлось отыгрываться с двойного брейк-поинта у соперника. Кеи справился и в итоге сет докатился до вполне логичного тай-брейка.
На нем теннисисты обменялись быстрыми мини-брейками и в дальнейшем шли нога в ногу. Но вот в концовке 13-го гейма инициативой завладел Фернандо. Испанский теннисист несколько раз вырывался вперед, но в итоге поставил победную точку в партии лишь с четвертого по счету сет-болла. У Нишикори сет-поинтов на этом тае не наблюдалось.
В середине второй партии спортсмены устроили настоящий обмен брейками. Сначала первый за матч успех на приеме оформил японский теннисист, но Вердаско моментально отыгрался. Правда, уже следующий гейм на собственной подаче Фернандо снова упустил и на этом, казалось, спад на подаче Кеи удалось преодолеть. Но в концовке сета Нишикори снова столкнулся с серьезными проблемами. Уже при подаче на победу в партии японцу пришлось отыгрывать 2 брейк-поинта у Вердаско. Шансами на спасение сета испанский теннисист не воспользовался и Кеи перевел поединок в решающий отрезок.
Третий сет действительно изобиловал брейк-поинтами. В дебюте партии они случались чуть ли не в каждом гейме. Нишикори вообще в одном из эпизодов пришлось проявлять героизм и спасаться со счета 0:40 на собственной подаче. А в итоге ключевой брейк оформил именно Кеи, который в середине сета таки выцарапал подачу соперника и довел поединок до победы.
Во втором раунде соревнований в Галле Кеи Нишикори сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и представителем Франции Жилем Симоном.
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