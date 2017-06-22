четверг, 22 июня 2017 г.

Кеи Нишикори третий год подряд снимается c турнира в Галле.

Японский теннисист Кеи Нишикори снова не сумел завершить свой поединок на травяных соревнованиях категории АТР-500 в Галле. На этот раз Кеи, посеянный в Германии под 3-м номером, отказался от продолжения борьбы по ходу встречи второго раунда против россиянина Карена Хачанова. Проблемы со здоровьем Нишикори стал испытывать фактически в самом начале встречи. В итоге, повреждение бедра заставило Кеи сняться уже после 5-го гейма встречи. Теннисисты провели на корте в общей сложности 35 минут игрового времени.


Карен Хачанов - (3) Кеи Нишикори - 3:2, ret

Таким образом в четвертьфинале турнира в Галле Карен Хачанов встретится с кем-то из своих соотечественников - победителем российского дерби между Михаилом Южным и Андреем Рублевым.

Напомним, что Кеи Нишикори в 2015-м году снялся по ходу полуфинальной встречи в Галле с Андреасом Сеппи из Италии, а год спустя не вышел на поединок второго круга против будущего чемпиона Флориана Майера.

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о 14:00
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