Кеи Нишикори третий год подряд снимается c турнира в Галле.

Карен Хачанов - (3) Кеи Нишикори - 3:2, ret
Таким образом в четвертьфинале турнира в Галле Карен Хачанов встретится с кем-то из своих соотечественников - победителем российского дерби между Михаилом Южным и Андреем Рублевым.
Напомним, что Кеи Нишикори в 2015-м году снялся по ходу полуфинальной встречи в Галле с Андреасом Сеппи из Италии, а год спустя не вышел на поединок второго круга против будущего чемпиона Флориана Майера.
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