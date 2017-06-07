Рафаэль Надаль на отказе Пабло Карреньо-Бусты выходит в полуфинал Ролан Гарроса.

(4) Рафаэль Надаль - (20) Пабло Карреньо-Буста - 6:2, 2:0, ret
В не самых простых погодных условиях пришлось проводить отчетный матч теннисистам, потому вполне объяснимо достаточно большое количество ошибок и, как следствие, брейков. Понятно, что анализировать встречу, в которой одному из спортсменов явно мешала травма не имеет особого смысла. А Карреньо-Буста действительно с первых же розыгрышей чувствовал себя не лучшим образом.
Надаль начал встречу с довольно непростой выигранной собственной подачи, ну а через несколько минут Рафаэль уже вырвался вперед с брейком. По сути, тот гейм на подаче Пабло превратился в обмен неточностями, разве что точку в нем Рафе удалось поставить благодаря собственным активным действиям - старший по рангу испанец выждал подходящий момент в длинной перестрелке и очень качественно обострил игру.
Подтвердить брейк Надаль не сумел, хотя и не скажешь, что Карреньо-Буста сотворил что-то невероятное на приеме. Парад ошибок продолжался и Пабло удалось выровнять ситуацию на корте по упущенным подачам. Но вот сравнять счет окончательно сопернику Надаль уже не позволил - Рафа оформил еще один брейк, хотя некоторые вопросы к эффективности его действий остались. На брейк-поинте Надаль сыграл со смэша прямо на соперника, но вот Карреньо-Буста ответить в корт не сумел.
Через несколько минут Рафаэль, наконец ушел в отрыв, защитив под ноль собственную подачу. А потом и вовсе смял оппонента, добившись преимущества сразу в два брейка. Карреньо-Буста, несмотря на очевидные трудности, немного пободался и сократил отставание, правда выиграть подачу соперника ему откровенно помог сам Надаль. Но, наверное, уже в этот момент было очевидно, что Пабло в этом матче обречен. Сет закончился сразу двумя двойными ошибками от Карреньо-Бусты подряд и вызовом врача на корт.
Минут 10 медики колдовали над Пабло в подтрибунном помещении и испанский теннисист даже вернулся на корт. Правда лишь для того, чтобы провести 2 с копеечками гейма. Сначала Надаль четко отработал собственную подачу, затем случился еще один брейк, который Карреньо-Буста попросту подарил сопернику, а в начале следующего гейма Пабло принял, наверное, единственно правилное решение - отказался от продолжения борьбы.
Таким образом Рафаэль Надаль потратил на выход в полуфинал не так уж много сил и времени. У потенциального соперника испанца по 1/2 финала грунтового Турнира Большого Шлема затраты энергии будут явно более ощутимыми. Новак Джокович и Доминик Тим вполне могут выдать в параллельном матче настоящий марафон.
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Старый грунтовый коллапсник! Только с помощью оргов ,состряпавших надалю на ТБШ сетки-невидимки из пера-хаасе-басилашвили-баутист-тима, ветеран и может на халяву затащить нищенский турнир большого шлема с самой низкой конкуренцией за многие годы. Только благодаря тому, что Федерер пропускает весь коллапсный сезон старый грунтовик и смог подобрать эти объедки.У Федерера на АО было четыре игрока топ-10, начиная с третьего круга, пятисетовые битвы, а у плешивого одни нулины по сетке ещё и со снятиями! Самый нелепый РГ с 2010-го, когда у надаля до финала не было ни одного игрока первой ДВАДЦАТКИ , а в финале никакущий Содерлинг после пятисетовика! Браво оргам, сам Надаль уже не способен ни на какие потуги.ОтветитьУдалить