Энди Маррей в четырех партиях справляется с Кеи Нишикори в четвертьфинале Ролан Гарроса.

(1) Энди Маррей - (8) Кеи Нишикори - 2:6, 6:1, 7:6(0), 6:1
А ведь действительно неожиданным получилось начало отчетного матча. Энди Маррей, который в последние годы прилично прибавил в игре на изначально неудобном для него грунте, был просто раздавлен Кеи Нишикори. У британца не получалось практически ничего. Ошибка следовала за ошибкой, любая попытка прибавить в темпе оборачивалась тем, что оплошности становились все грубее, активности у Маррея не просматривалось, ровным счетом, никакой. В общем, Кеи добился очень уверенной и, я бы даже сказал легкой, победы в партии с перевесом в два брейка.
И как же перевернулось все с ног на голову уже в дебюте сета второго. Самое интересное, что особого рывка в игре Маррея не случилось. Да, Энди стал действовать чуточку стабильнее, самую малость активнее. Но победы в сете не было бы, не случись спада у Нишикори. Казалось, спортсмены просто поменялись ролями. Пассивность и громадное количество невынужденных ошибок - в первом сете такое резюме можно было сделать по отношению к британцу, во втором - уже к японцу.
Третья партия, наконец, прошла уже при равных кондициях спортсменов. Наверное, качественной такую игру не назовешь, но теперь уже хоть борьба просматривалась. Маррей дважды вырывался вперед с брейком, но всякий раз тут же отдавал собственную подачу. Правда тай-брейк Энди провел на блестящем уровне, не отдав сопернику за весь 13-й гейм ни одного розыгрыша.
Ну а в четвертом сете Нишикори продолжил сыпаться, ну а разыгравшийся Маррей просто методично добивал соперника. Да, Кеи повел в дебюте партии с быстрым брейком, но Энди не просто моментально вернулся в борьбу, но и в итоге отвесил японцу скрытую баранку. И самое интересное, что она получилась абсолютно заслуженной.
Теперь за выход в финал Ролан Гарроса - 2017 Энди Маррей сразится со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой, который довольно уверенно разобрался с Марином Чиличем.
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