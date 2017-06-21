среда, 21 июня 2017 г.

Жо-Вильфред Тсонга не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Лондоне.

Француз Жо-Вильфред Тсонга становится очередной сеянной потерей соревнований категории АТР-500 в Лондоне. В матче второго круга Жо-Вильфред, который являлся 5-й ракеткой турнира, в двух партиях уступил представителю Люксембурга Жилю Мюллеру. Жиль, занимающий на данный момент 26-ю строчку мирового рейтинга, в каждом из сетов противостояния по разу отличился на приеме и удержал все собственные подачи. На победу в матче люксембургскому теннисисту понадобился 1 час и 10 минут игрового времени.


Жиль Мюллер - (5) Жо-Вильфред Тсонга - 6:4, 6:4

В том, что Мюллер обладает отменной подачей, в принципе, не сомневался никто. Но именно в гейме люксембургского теннисиста уже в самом дебюте матча возник первый брейк-поинт. Тсонга своим шансом не воспользовался, а вот Жиль в дальнешейм до конца стартовой партии слабины в геймах на подаче не давал. В середине партии провалился уже сам Жо-Вильфред, который допустил тройной брейк-поинт для соперника. Один мяч француз отыграл, но вот на втором Мюллер оформил брейк. Удержал перевес Жиль просто потрясающе - две следующие собственные подачи представитель Люксембурга выиграл под ноль.

Перевеса во второй партии Жиль добился куда раньше. Тсонга упустил уже стартовый гейм на собственной подаче и с ходу оказался в роли догоняющего. Шанс отыграться у француза был, но в середине сета он не воспользовался двойным брейк-поинтом. После этого Мюллер взял свои геймы под полный контроль и довел матч до победы.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Лондоне Жиль Мюллер сыграет с победителем матча между Сэмом Куэрри и Джорданом Томпсоном.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:10
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)