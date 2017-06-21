Жо-Вильфред Тсонга не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Лондоне.

Жиль Мюллер - (5) Жо-Вильфред Тсонга - 6:4, 6:4
В том, что Мюллер обладает отменной подачей, в принципе, не сомневался никто. Но именно в гейме люксембургского теннисиста уже в самом дебюте матча возник первый брейк-поинт. Тсонга своим шансом не воспользовался, а вот Жиль в дальнешейм до конца стартовой партии слабины в геймах на подаче не давал. В середине партии провалился уже сам Жо-Вильфред, который допустил тройной брейк-поинт для соперника. Один мяч француз отыграл, но вот на втором Мюллер оформил брейк. Удержал перевес Жиль просто потрясающе - две следующие собственные подачи представитель Люксембурга выиграл под ноль.
Перевеса во второй партии Жиль добился куда раньше. Тсонга упустил уже стартовый гейм на собственной подаче и с ходу оказался в роли догоняющего. Шанс отыграться у француза был, но в середине сета он не воспользовался двойным брейк-поинтом. После этого Мюллер взял свои геймы под полный контроль и довел матч до победы.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Лондоне Жиль Мюллер сыграет с победителем матча между Сэмом Куэрри и Джорданом Томпсоном.
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