Гарбин Мугуруса выходит в четвертьфинал турнира в Бирмингеме.

Гарбин Мугуруса успешно преодолевает стадию второго круга соревнований в Бирмингеме, на которых она получила 6-й номер посева. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира испанская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу США Элисон Риске, занимающую на данный момент 43-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет противостояния для американки превратился в форменный разгром. Во второй партии Риске сумела немного выровнять игру, но все равно победу в ней с минимальным преимуществом отпраздновала Мугуруса. На выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Гарбин понадобилось чуть более полутор часов игрового времени.
(6) Гарбин Мугуруса - Элисон Риске - 6:1, 6:4
Теперь в четвертьфинале соревнований в Бирмингеме Гарбин Мугуруса сыграет с победительницей матча между Коко Вандевеге и Йоханной Контой.
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