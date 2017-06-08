Определились первые победители Ролан Гарроса - 2017.

Первые триумфаторы Ролан Гарроса - 2017 стали уже сегодня известны в миксте. Победителями грунтового турнира Большого Шлема стал канадско-индийский дуэт Гарбиэла Дабровски/Рохан Бопана. В финальном матче Габриэла и Рохан добились волевой победы над представителями Германии и Колумбии - Анной-Леной Гренефельд и Робертом Фарахом. Уступив стартовый сет с разгромным счетом - 2:6, Дабровски и Бопана с теми же цифрами на табло оставили за собой вторую партию, а потом и оформили титул на чемпионском тай-брейке.
(7) Габриэла Дабровски/Рохан Бопана - Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фарах - 6:2, 2:6, 12:10
Как для Габриэлы, так и для Рохана, победа на Ролан Гарросе стала первым триумфом на Турнирах Большого Шлема в миксте.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий