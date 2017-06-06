Андрей Медведев и Поль Хаархус с победы стартуют на турнире легенд в рамках Ролан Гарроса.

Андрей Медведев успешно стартовал на турнире легенд, который проходит в рамках Ролан Гарроса - 2017. В стартовом матче парного разряда, в котором украинский теннисист выступает в дуэте с представителем Нидерландов Полем Хаархусом, была одержана тяжелейшая победа над шведской парой Томас Энквист/Магнус Норман. С минимальным перевесом украино-нидерландский дуэт оставил за собой стартовый сет противостояния, но вот во второй партии на тай-брейке победу отпраздновали уже Томас с Магнусом. Драматичный чемпионский тай-брейк остался за Андреем и Полем, которые дожали соперников со счетом 10:8. Встреча продолжалась чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Андрей Медведев/Поль Хаархус - Томас Энквист/Магнус Норман - 6:3, 6:7(6), 10:8
В параллельном матче турнира легенд Серхи Бругера и Горан Иванишевич также на чемпионском тай-брейке одолели Пита Кэша и Майкла Чанга.
Стоит отметить, что на турнире легенд Андрей Медведев должен был выступать с россиянином Евгением Кафельниковым, но в последний момент его заменил Хаархус.
Для Медведева именно грунтовой Турнир Большого Шлема стал самым удачным в карьере. В 1999-м году украинский теннисист пробился в финал Ролан Гарроса.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий