Петра Квитова выигрывает чешское дерби на старте турнира в Бирмингеме.

(WC) Петра Квитова - (LL) Тереза Шмиткова - 6:2, 6:3
Очень качественный матч, даже с учетом скидки на уровень соперницы, провела на старте соревнований в Бирмингеме Петра Квитова. Чешская теннисистка показала свою лучшую "травяную" игру и за весь матч не дала Шмитковой ни разу отличиться на приеме. Минимальные шансы у Терезы на приеме все-таки проскакивали, но воспользоваться хотя бы одним из двух брейк-поинтов лаки лузер так и не сумела.
Кстати, именно Шмиткова первой зацепилась за подачу соперницы в отчетном матче. Квитова выцарапала непростой гейм на собственной подаче, а уже через несколько минут сама повела с брейком. Петра еще и закрепила успех выигранным под ноль следующим собственным геймом, так что Тереза не просто оказалась в роли догоняющей, но и немного поплыла от такого напора соперницы. Квитова же не остановилась на достигнутом и точку в стартовом сете поставила еще одним выигранным на приеме геймом.
Фактически в начале второй партии Петра снова навязала Терезе борьбу на приеме, заработала тройной брейк-поинт и со второй попытки ушла в отрыв. Шмиткова могла отыграться уже через несколько минут, но не воспользовалась своим шансом на подаче соотечественницы. Квитова, понимая шаткость минимального перевеса в женском теннисе, продолжала нагнетать, стабильно добиралась до брейковых мячей, но увеличить отрыв ей так и не удалось. В одном из геймов Терезе пришлось отыгрывать сразу 3 матч-болла на собственной подаче, но главное то, что на приеме у Шмитковой не получалось ничего. Квитова спокойно довела встречу до итоговой победы.
Во втором раунде соревнований в Бирмингеме Петра Квитова сыграет с местной теннисисткой Наоми Броади.
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