среда, 21 июня 2017 г.

Петра Квитова отдала всего 4 гейма Наоми Броади на пути в четвертьфинал турнира в Бирмингеме.

Петра Квитова пробивается в четвертьфинал соревнований в Бирмингеме, на которых она посеяна под 7-м номером. На стадии второго круга чешская теннисистка в двух партиях обыграла обладательницу wild card от организаторов местную спортсменку Наоми Броади, занимающую на данный момент 111-ю строчку мирового рейтинга. Петра крайне уверенно держала собственные подачи, не позволив сопернице добраться даже до брейк-поинтов. А вот Броади 4 раза упустила свои геймы - по 2 в каждом из сетов. На выход в четвертьфинал соревнований в Бирмингеме Петра Квитова потратила чуть более часа игрового времени.


(7) Петра Квитова - (WC) Наоми Броади - 6:2, 6:2

На что можно рассчитывать в поединке, в котором цепляться за подачу соперницы не получается категорически? Разве что на четкую игру в собственных геймах и удачу на тай-брейках. Броади за всю встречу против Петры Квитовой не то что до брейк-поинтов не приблизилась. Суммарно британская теннисистка выиграла на приеме всего 7 розыгрышей за матч и таких показателей даже для достойной борьбы явно не хватало.

Ну и держать свои геймы у Наоми тоже получалось не лучшим образом. События в обеих партиях развивались по одному и тому же сценарию. Броади еще хоть как-то держалась в дебютах сетов, но затем сыпалась под давлением Квитовой. Оба раза Петра со счета 2:1 выигрывала по 5 геймов подряд и оставляла за собой партии без лишней нервотрепки.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Бирмингеме Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Кристиной Младенович и Шуай Чжанг.

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о 17:37
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