Петра Квитова отдала всего 4 гейма Наоми Броади на пути в четвертьфинал турнира в Бирмингеме.

(7) Петра Квитова - (WC) Наоми Броади - 6:2, 6:2
На что можно рассчитывать в поединке, в котором цепляться за подачу соперницы не получается категорически? Разве что на четкую игру в собственных геймах и удачу на тай-брейках. Броади за всю встречу против Петры Квитовой не то что до брейк-поинтов не приблизилась. Суммарно британская теннисистка выиграла на приеме всего 7 розыгрышей за матч и таких показателей даже для достойной борьбы явно не хватало.
Ну и держать свои геймы у Наоми тоже получалось не лучшим образом. События в обеих партиях развивались по одному и тому же сценарию. Броади еще хоть как-то держалась в дебютах сетов, но затем сыпалась под давлением Квитовой. Оба раза Петра со счета 2:1 выигрывала по 5 геймов подряд и оставляла за собой партии без лишней нервотрепки.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Бирмингеме Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Кристиной Младенович и Шуай Чжанг.
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