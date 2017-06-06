Александра Корашвили с баранкой уступает на старте турнира в Минске.

(Q) Влада Коваль - (1) Александра Корашвили - 7:5, 6:0
Стоит отметить, что в дебюте стартовой партии Корашвили оказалась в роли догоняющей, но довольно быстро не просто отыграла упущенную подачу, но и сама вырвалась вперед с брейком - 4:2. Александре не удалось подать на победу в сете, а еще одним брейком российская теннисистка оформила победу в первой партии. Таким образом со счета 5:3 в первом сете украинка проиграла 10 геймов подряд. Во второй партии Корашвили и вовсе сумела выиграть всего 10 розыгрышей.
Во втором раунде соревнований в Минске Влада Коваль сыграет с кем-то из своих соотечественниц - победительницей российского дерби между Валерией Погребняк и Элиной Неплий.
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