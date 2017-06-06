вторник, 6 июня 2017 г.

Александра Корашвили с баранкой уступает на старте турнира в Минске.

Александра Корашвили, которая на соревнованиях ITF в Минске была посеяна под 1-м номером, не сумела преодолеть даже стартовый раунд турнира с призовым фондом в 15 тысяч долларов. В первом же матче украинская теннисистка в двух сетах уступила представительнице России Владе Коваль. 15-ти летняя россиянка, не имеющая на данный момент профессионального рейтинга, пробилась в основную сетку соревнований через сито квалификации. Но при этом одолеть лидера посева турнира Владе удалось всего чуть более чем за 1 час и 20 минут игрового времени и с баранкой во второй партии.


(Q) Влада Коваль - (1) Александра Корашвили - 7:5, 6:0

Стоит отметить, что в дебюте стартовой партии Корашвили оказалась в роли догоняющей, но довольно быстро не просто отыграла упущенную подачу, но и сама вырвалась вперед с брейком - 4:2. Александре не удалось подать на победу в сете, а еще одним брейком российская теннисистка оформила победу в первой партии. Таким образом со счета 5:3 в первом сете украинка проиграла 10 геймов подряд. Во второй партии Корашвили и вовсе сумела выиграть всего 10 розыгрышей.

Во втором раунде соревнований в Минске Влада Коваль сыграет с кем-то из своих соотечественниц - победительницей российского дерби между Валерией Погребняк и Элиной Неплий.

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о 13:18
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