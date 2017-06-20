вторник, 20 июня 2017 г.

Леся Цуренко в борьбе уступила Йоханне Конте на старте турнира в Бирмингеме.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела сотворить громкую сенсацию на старте соревнований в британском Бирмингеме. В матче первого круга Леся в борьбе, но при этом в двух партиях, уступила местной спортсменке Йоханне Конте (на фото), посеянной на турнире под 4-м номером. В стартовой партии все решил единственный брейк в исполнении Йоханны, а вот во второй партии Цуренко сама лидировала с геймом на приеме в активе, но не сумела подать на сет и в итоге проиграла его на тай-брейке. На победу в противостоянии Йоханне Конте понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


(4) Йоханна Конта - Леся Цуренко - 6:3, 7:6(6)

Уже стартовый гейм на собственной подаче для Леси Цуренко сложился далеко не лучшим образом. С первого же брейк-поинта в матче Конта сумела уйти в отрыв и в итоге этот перевес британской теннисистки в стартовой партии стал ключевым. Более того, Йоханна вполне могла и упрочить лидерство, но еще одну собственную подачу украинская теннисистка спасла с трех брейк-поинтов. Сама же зацепиться на приеме Леся до самого конца сета так и не смогла.

А вот вторая партия началась уже с быстрого брейка в исполнении Цуренко. Казалось бы, Леся уверенно держит собственные подачи, как минимум долгое время Йоханна не могла даже приблизиться к брейк-поинтам. Оказалось, что Конта дожидалась своего шанса, который выпал ей уже при подаче соперницей на сет. Британская теннисистка отыгралась в последний момент, перевела партию на тай-брейк, который она провела чуточку стабильнее украинки.

Теперь во втором раунде соревнований в Бирмингеме Йоханна Конта сыграет с победительницей американского дерби между Кристиной МакХейл и Коко Вандевеге.

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о 16:47
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