Леся Цуренко в борьбе уступила Йоханне Конте на старте турнира в Бирмингеме.

(4) Йоханна Конта - Леся Цуренко - 6:3, 7:6(6)
Уже стартовый гейм на собственной подаче для Леси Цуренко сложился далеко не лучшим образом. С первого же брейк-поинта в матче Конта сумела уйти в отрыв и в итоге этот перевес британской теннисистки в стартовой партии стал ключевым. Более того, Йоханна вполне могла и упрочить лидерство, но еще одну собственную подачу украинская теннисистка спасла с трех брейк-поинтов. Сама же зацепиться на приеме Леся до самого конца сета так и не смогла.
А вот вторая партия началась уже с быстрого брейка в исполнении Цуренко. Казалось бы, Леся уверенно держит собственные подачи, как минимум долгое время Йоханна не могла даже приблизиться к брейк-поинтам. Оказалось, что Конта дожидалась своего шанса, который выпал ей уже при подаче соперницей на сет. Британская теннисистка отыгралась в последний момент, перевела партию на тай-брейк, который она провела чуточку стабильнее украинки.
Теперь во втором раунде соревнований в Бирмингеме Йоханна Конта сыграет с победительницей американского дерби между Кристиной МакХейл и Коко Вандевеге.
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