Виктория Азаренко разгромно уступила Ане Конюх во втором раунде соревнований на Мальорке.

(7) Ана Конюх - (WC) Виктория Азаренко - 6:1, 6:3
Триумфальным возвращение Виктории Азаренко на корт не получилось. По правде говоря, титула на первом же после декрета турнире могли ждать только самые заядлые оптимисты из числа фанов белорусской теннисистки. Нет, конечно бывали случаи в женском теннисе, когда почти сразу после камбека выигрывались даже Турниры Большого Шлема, но Виктория, похоже, слишком поторопилась вернуться в тур и моментально рассчитывать на громкие победы не приходится.
А тут еще и соперница выдала чуть ли не матч всей жизни. Азаренко с первых же розыгрышей попала под такой каток, с которым и в лучшей форме справится было бы ой как непросто. Не успела Виктория толком войти в матч, как уже горела с брейком, причем что подачу соперницы, что собственный гейм белорусская теннисистка отдала под ноль. Борьбу наладить удалось и геймы пошли действительно боевые, но счет на табло менялся исключительно в пользу Конюх. Ана играла с куражом, лихо летела в атаку, попадала удивительные мячи и просто показывала теннис высочайшего класса. Виктория действовала не провально, но с такой соперницей поделать ничего не могла.
Довольно быстро Конюх оформила еще один брейк и с таким перевесом уже просто обязана была оставлять за собой сет. Виктории же нужно было каким-то образом ломать игру соперницы, рвать ритм, но как это сделаешь, если у самой игра идет не лучшим образом.
В начале второй партии Азаренко снова уступала с двумя брейками, причем на этот раз обе подачи она упустила двойными ошибками на брейк-поинтах. Но даже в такой ситуации Виктория продолжила пытаться найти пробоины в действиях хорватской теннисистки и даже отыграла один брейк.
Ход встречи это не переломило. Конюх очень красиво и логично закончила матч еще одним брейком, оформив его классным приемом на вылет. Все, в принципе, закономерно. Может не так уж и справедлив счет, как минимум в первой партии Вика наработала еще на парочку геймов, но зацепиться хотя бы за сет, откровенно говоря, белорусская теннисистка в этой встрече и не могла.
Ана Конюх теперь в четвертьфинале соревнований на Мальорке сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.
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