Милош Раонич проигрывает Танаси Коккинакису на старте турнира в Лондоне.

(WC) Танаси Коккинакис - (3) Милош Раонич - 7:6(5), 7:6(8)
Очевидно, что со стартовым соперником по соревнованиям в Лондоне Милошу Раоничу откровенно не повезло. Коккинакис пусть и испытывает некоторые проблемы с игровой практикой, но на быстром покрытии остается крайне неудобным оппонентам при любых раскладах. Ну а на место Танаси в рейтинге смотреть сейчас вообще не имеет никакого смысла, так что писать заголовки типа "Раонич проиграл представителю седьмой сотни рейтинга" крайне некорректно.
Итак, за весь матч никому из теннисистов так и не удалось отличиться на приеме. В принципе, россыпи брейков никто и не ожидал, а вот большое количество подач на вылет было вполне прогнозируемым. Теннисисты в этом плане не подвели. Хотя, начался поединок с двойного брейк-поинта у Раонича, но Коккинакис в нужный момент расподавался. В середине партии австралиец и вовсе вытащил гейм с четырех брейковых мячей. В еще парочке геймов он отыгрывался с брейк-поинта. Казалось бы, перевес Раонича очевиден и вот-вот он таки дожмет соперника.
Но нет. Тай-брейк Танаси провел просто образцово-показательно. Четкая игра на собственных подачах, цепкость и реализация единственного шанса на мини-брейк. Коккинакис повел в середине тая и этот минимальный перевес не потерял.
Откровенно говоря, после выигранного тай-брейка первой партии ожидался какой-то рывок активности от Милоша, потому как результат партии выглядел не совсем логичным. Особенно учитывая 8 нереализованных брейк-поинтов у канадского теннисиста и полное отсутствие брейковых мячей у Коккинакиса. Но, на удивление, произошло немного другое - сам Танаси заиграл стабильнее. Всего за второй сет Раонич добрался лишь до 1 брейк-поинта, но отыграть его для австралийца, особенно после всех чудес стартовой партии, не составило труда.
И вот, второй за матч тай-брейк. И вот обмен упущенными подачами, рывок от Раонича и тройной сет-болл для канадского теннисиста. Ладно, два первых мяча он проиграл на приеме, тут вопросов к Милошу быть не может. Но упускать сет-поинт на собственной подаче - это уже излишняя роскошь. Вообще концовка тая получилась очень напряженной, матч-болл на своей подаче упустил и Коккинакис, но в итоге с нервами совладал именно молодой австралиец, который с третьей попытки поставил точку в матче.
Теперь во втором раунде соревнований в Лондоне Танаси Коккинакис сыграет с победителем матча между Николя Маю и Даниилом Медведевым.
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