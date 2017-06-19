Филипп Кольшрайбер с волевой победы над Жоао Соузой начинает выступления в Галле.

Филипп Кольшрайбер - Жоао Соуза - 3:6, 6:4, 6:4
По правде говоря, в стартовом сете противостояния трудности с собственными геймами испытывали оба теннисиста. Так, уже в самом начале встречи именно Кольшрайбер мог вырваться в лидеры по счету, но не реализовал целых 4 брейк-поинта за один гейм. Через несколько минут шансы на приеме появились у Соузы и португалец воспользовался первым же брейковым мячем в матче.
Филипп рванулся отыгрываться и преуспел в этом. Снова сложный гейм, снова 4 брейк-поинта для немецкого теннисиста, но на этот раз, выходит с 8-го брейк-поинта в матче, Кольшрайбер таки взял подачу соперника. Но вот закрепить успех немцу не удалось. Жоао быстро восстановил свой перевес, тут же оформив еще один брейк.
В дальнейшем по ходу стратовой партии разве что Соуза мог увеличить отрыв. В одном из геймов Кольшрайбер спасся с брейк-поинта, но под занавес партии Жоао таки оформил еще один успех на приеме.
Во втором сете Филипп стал действовать на подаче немного увереннее, но кроме того, шансов на приеме стало немного больше. В середине сета Кольшрайбер таки повел с брейком и, несмотря на пару сложных геймов, перевес свой немец удержал до конца партии.
В третьем сете Кольшрайбер и вовсе повел с геймом на приеме в активе уже в самом дебюте. Мог Филипп и ставить точку в матче еще одним брейком, но Соуза выцарапал собственную подачу с двойного матч-болла у соперника. Но вот помешать немцу подать на победу Жоао не сумел - решающий гейм Кольшрайбер выиграл под ноль.
Теперь во втором раунде соревнований в Галле Филипп Кольшрайбер сыграет с победителем матча между 4-й ракеткой турнира Александром Зверевым из Германии и итальянским теннисистом Паоло Лоренци.
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