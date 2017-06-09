Ангелина Калинина останавливается в четвертьфинале 100-тысячника в Марселе.

Ясмин Паолини - Ангелина Калинина - 6:2, 6:3
Очень неплохой старт матча получился у итальянской теннисистки Ясмин Паолини. За 4 стартовых гейма встречи Паолини отдала сопернице всего 3 розыгрыша, что естественно вылилось для Калининой в критическое отставание сразу в 2 брейка. Украинка ракетку не опустила и даже сумела отыграть одну упущенную подачу, но в самой концовке стартовой партии Ясмин смогла еще раз отличиться на приеме и поставить точку в сете именно этим брейком.
Второй сет проходил уже в куда более равной борьбе. Теннисистки без особых проблем выигрывали собственные подачи. Первые брейк-поинты в сете случились лишь в 8-м гейме, когда Ангелина откровенно провалилась. Паолини заработала тройной брейк-поинт, но Калинина все-таки попыталась спасти ситуацию. Два мяча украинская теннисистка отыграла, но на третьем Ясмин таки оформила важнейший брейк. Сразу после него итальянская спортсменка успешно подала на победу в матче.
Теперь за выход в финал соревнований в Марселе Ясмин Паолини поспорит с венгерской теннисисткой Далмой Галфи, которая в своем четвертьфинале разгромила Денису Аллертову из Чехии.
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