пятница, 9 июня 2017 г.

Ангелина Калинина останавливается в четвертьфинале 100-тысячника в Марселе.

Ангелина Калинина не сумела пробиться в полуфинал соревнований ITF во французском Марселе, призовой фонд которых составляет 100 тысяч долларов. На стадии 1/4 финала турнира украинская теннисистка в двух партиях уступила представительнице Италии Ясмин Паолини, занимающей в данную минуту 200-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Паолини понадобился ровно 1 час и 10 минут игрового времени.


Ясмин Паолини - Ангелина Калинина - 6:2, 6:3

Очень неплохой старт матча получился у итальянской теннисистки Ясмин Паолини. За 4 стартовых гейма встречи Паолини отдала сопернице всего 3 розыгрыша, что естественно вылилось для Калининой в критическое отставание сразу в 2 брейка. Украинка ракетку не опустила и даже сумела отыграть одну упущенную подачу, но в самой концовке стартовой партии Ясмин смогла еще раз отличиться на приеме и поставить точку в сете именно этим брейком.

Второй сет проходил уже в куда более равной борьбе. Теннисистки без особых проблем выигрывали собственные подачи. Первые брейк-поинты в сете случились лишь в 8-м гейме, когда Ангелина откровенно провалилась. Паолини заработала тройной брейк-поинт, но Калинина все-таки попыталась спасти ситуацию. Два мяча украинская теннисистка отыграла, но на третьем Ясмин таки оформила важнейший брейк. Сразу после него итальянская спортсменка успешно подала на победу в матче.

Теперь за выход в финал соревнований в Марселе Ясмин Паолини поспорит с венгерской теннисисткой Далмой Галфи, которая в своем четвертьфинале разгромила Денису Аллертову из Чехии. 

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о 15:21
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