Ангелина Калинина выходит в четвертьфинал крупного турнира ITF во Франции.

Ангелина Калинина - (5) Далила Якупович - 4:6, 7:5, 6:0
В двух стартовых партиях обе теннисистки испытывали серьезные проблемы с собственной подачей, что и вылилось в целую череду брейков. Победу в первом сете оформила Якупович, но вот во второй партии Калинина в последний момент избежала тай-брейка. Решающий сет прошел уже под полную диктовку украинской теннисистки, которая отвесила сопернице полноценную баранку.
В четвертьфинале соревнований в Марселе Ангелина Калинина сыграет с победительницей матча между француженкой Сарой Цакаревич и представительницей Италии Жасмин Паолини.
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