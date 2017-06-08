четверг, 8 июня 2017 г.

Ангелина Калинина выходит в четвертьфинал крупного турнира ITF во Франции.

Ангелина Калинина становится четвертьфиналисткой 100-тысячника ITF во французском Марселе. В матче второго круга украинская теннисистка добилась волевой победы над 5-й ракеткой турнира Далилой Якупович из Словении, занимающей на данный момент 130-ю строчку мирового рейтинга. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут игрового времени.



Ангелина Калинина - (5) Далила Якупович - 4:6, 7:5, 6:0

В двух стартовых партиях обе теннисистки испытывали серьезные проблемы с собственной подачей, что и вылилось в целую череду брейков. Победу в первом сете оформила Якупович, но вот во второй партии Калинина в последний момент избежала тай-брейка. Решающий сет прошел уже под полную диктовку украинской теннисистки, которая отвесила сопернице полноценную баранку.  

В четвертьфинале соревнований в Марселе Ангелина Калинина сыграет с победительницей матча между француженкой Сарой Цакаревич и представительницей Италии Жасмин Паолини.

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о 14:43
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