Григор Димитров уступил Ежи Яновичу на старте турнира в Штутгарте.

(PR) Ежи Янович - (2) Григор Димитров - 7:6(4), 6:3
Уже после стартового для топ-теннисистов второго раунда соревнований в Штутгарте, турнир остается без двух лидеров посева. Григор Димитров не сумел сломить сопротивление поляка Ежи Яновича, занимающего на данный момент довольно скромную 155-ю строчку мирового рейтинга, которая, понятное дело, совсем не отражает реальной силы этого теннисиста.
Стартовый сет противостояния прошел при подавляющем перевесе подающей стороны. Ни одного брейк-поинта, большое количество выигранных под ноль геймов, причем вот так разгромно выигрывали собственные подачи поочередно оба теннисиста. По такой игре, вполне логичной выглядела развязка в виде тай-брейка. Его несколько лучше провел именно Янович. Польский теннисист быстро повел с мини-брейком, Димитров восстановил равновесие, но тут же снова проиграл розыгрыш на собственной подаче. Этим шансом Ежи уже воспользовался сполна.
В первой половине второй партии казалось, что матч продолжится по тому же сценарию. Но вдруг случился настоящий взрыв событий на корте. Сначала на приеме зацепился Григор, который заработал первые брейковые мячи в матче. Болгарский теннисист сначала не воспользовался двойным брейк-поинтом, а потом позволил Яновичу отыграть еще один важнейший мяч.
Ежи получил солидный эмоциональный заряд от столь сложно выигранного гейма и тут же ответил борьбой на приеме. Только вот Янович своими шансами воспользовался намного эффективнее. На подаче Григора тоже случился двойной брейк-поинт, но польский теннисист с первой же попытки оформил брейк. После него Ежи оставалось лишь подать на победу в матче и с этой задачей Янович справился отменно - гейм им был выигран под ноль.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Штутгарте Ежи Янович сыграет с победителем матча между местным теннисистом Питером Гойовчиком и представителем Франции Бенуа Пэром.
Напомним, что Роджер Федерер проиграл свой стартовый матч в Штутгарте местному ветерану Томми Хаасу.
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