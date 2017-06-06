Ольга Янчук не смогла доиграть стартовый матч на 25-тысячнике в Узбекистане.

Ольга Янчук, которая на соревнованиях категории ITF в узбекском Намангане получила 5-й номер посева, не сумела доиграть уже стартовый раунд основной сетки соревнований. В первом круге турнира с призовым фондом в 25 тысяч долларов украинская теннисистка уступила представительнице Турции Мелис Сезер, занимающей на данный момент довольно скромную 454-ю строчку мирового рейтинга. Янчук так и не сумела выиграть у турчанки ни одного гейма. Отказаться от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем Ольге пришлось по ходу второй партии при счете 0:6, 0:2 и 30:40.
Мелис Сезер - (5) Ольга Янчук - 6:0, 2:0, ret
Во втором раунде соревнований в Намангане Мелис Сезер сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Гозал Айнитдиновой и местной спортсменкой Комолой Умаровой.
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