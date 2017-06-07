Элина Свитолина с матч-болла упустила победу над Симоной Халеп в четвертьфинале Ролан Гарроса.

(3) Симона Халеп - (5) Элина Свитолина - 3:6, 7:6(6), 6:0
Наверное, даже фраза "Свитолина была в шаге от выхода в полуфинал" полностью не отражает той ситуации, которая возникла по ходу отчетного матча. Элине не хватило самой малости. Действительно капли опыта, собранности, сконцентрированности, а может даже и везения. Ведь направь Симона Халеп тот самый мяч в концовке тай-брейка второго сета чуточку ниже, и после касания с сеткой он мог не предательски упасть на половину корта украинской теннисистки, а остаться на стороне самой Симоны. Но, случай в этот момент сыграл на пользу румынской спортсменки. Везет сильнейшим? Возможно. Хотя, большую часть встречи куда лучше сегодня выглядела именно Элина.
В целом можно сказать, что Свитолина все время чуточку не додавливала соперницу. Два первых сета начинались для Халеп просто ужасно, она "горела" по всем параметрам, катастрофически отставала не только в счете, но и в скоростях действий и мысли. Элина сносила соперницу с корта, переигрывала ее по мощи, по передвижению. Но каким-то невероятным образом Симона находила в себе силы переломить ход матча. Остудить пыл украинки, затянуть ее в выгодный для себя вялый ритм игры. В первой партии Свитолина смогла выкарабкаться из этой паутины и таки оставить этот отрезок матча за собой. Во втором сете Элина уже не справилась, потому как рывки стоили украинской спортсменке слишком много сил.
Халеп действительно удивила характером и собранностью в ключевые моменты. Проигрывая 3:6, 1:5 достаточно сложно найти в себе силы продолжить гнуть ту линию, которая до этой минуты результат приносила лишь эпизодически. Симона не сдалась и была вознаграждена. Да, у самой Свитолиной тоже случился конкретный спад, но все могло закончиться иначе даже при нем. Сначала Элина не реализовала матч-болл на приеме по ходу тай-брейка, а потом случился тот самый "везучий" для Симоны нет-болл, которым румынская теннисистка перевела матч в решающий сет.
Были ли у Свитолиной шансы продолжить борьбу за победу уже в нем? Наверное, вряд ли. Симона обрела уверенность, Элина, напротив, подсела, плюс очевидно, что стала давать о себе знать травмированная спина. Разгром в третьем сете уж точно не справедлив, но зацикливаться на этой баранке не имеет никакого смысла. Халеп переломила ход матча и выиграй украинка парочку геймов за третью партии, сути дела это не поменяло бы. На большее рассчитывать Свитолина в том сете просто не могла.
В любом случае, сам факт попадания украинской теннисистки в четвертьфинал Турнира Большого Шлема уже заслуживает уважения. Да, сегодня был отменный шанс сделать еще один шажок к вершине, но не сложилось. Как результат - новый рекорд в рейтинге, а именно 5-я строчка в женской классификации. Сейчас главная задача - решить проблемы со спиной и с уверенностью в собственных силах и здоровье смотреть вперед. Смотреть с оптимизмом, потому как поводы для него у Элины Свитолиной уж точно есть.
Ну а Симоне теперь предстоит побороться за выход в финал Ролан Гарроса с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий