Сара Эррани не смогла выйти в полуфинал турнира в Боле.

Беатриц Хаддад-Майя - (5) Сара Эррани - 6:1, 6:4
С первых же розыгрышей отчетного матча Сара Эррани оказалась под мощным прессом соперницы и с давлением не справилась. Свой первый гейм в матче итальянская теннисистка сумела выиграть лишь при счете - 0:5, уступая сразу с двумя брейками. Переломить ход стертовой партии Эррани не смогла и позволила Хаддад-Майе с первой же попытки подать на победу в сете.
Хороший рывок удался Беатриц и в начале второй партии, но на этот раз отставание в два брейка Сара ликвидировала. Отыграла Эррани и еще одну упущенную подачу, но вот после того, как Хаддад-Майя снова взяла гейм на приеме итальянская спортсменка вернуться в борьбу уже не смогла.
Теперь за выход в финал соревнований в Боле Беатриц Хаддад-Майя поспорит с Александрой Крунич.
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