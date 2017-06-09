пятница, 9 июня 2017 г.

Сара Эррани не смогла выйти в полуфинал турнира в Боле.

Итальянская теннисистка Сара Эррани, которая на данный момент оказалась на грани вылета из топ-100 мирового рейтинга, завершает выступления на соревнованиях категории WTA 125k уже на стадии четвертьфинала. В борьбе за выход в 1/2 финала турнира Сара в двух партиях уступила молодой бразильской спортсменке Беатриц Хаддад-Майе, занимающей 101-ю строчку женской классификации. Беатриц справилась с некогда грозной Эррани за 2 сета и чуть более чем 1 час и 20 минут игрового времени.


Беатриц Хаддад-Майя - (5) Сара Эррани - 6:1, 6:4

С первых же розыгрышей отчетного матча Сара Эррани оказалась под мощным прессом соперницы и с давлением не справилась. Свой первый гейм в матче итальянская теннисистка сумела выиграть лишь при счете - 0:5, уступая сразу с двумя брейками. Переломить ход стертовой партии Эррани не смогла и позволила Хаддад-Майе с первой же попытки подать на победу в сете.

Хороший рывок удался Беатриц и в начале второй партии, но на этот раз отставание в два брейка Сара ликвидировала. Отыграла Эррани и еще одну упущенную подачу, но вот после того, как Хаддад-Майя снова взяла гейм на приеме итальянская спортсменка вернуться в борьбу уже не смогла.

Теперь за выход в финал соревнований в Боле Беатриц Хаддад-Майя поспорит с Александрой Крунич.

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о 13:39
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