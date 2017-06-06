вторник, 6 июня 2017 г.

Марина Заневская уступила на старте соревнований WTA 125k в хорватском Боле.

Марина Заневская, защищающая ныне цвета бельгийского флага, проигрывает на старте соревнований категории WTA 125k в хорватском городе Боле. В матче первого круга Марина в двух партиях уступила представительнице Беларуси Ольге Говорцовой, занимающей на данный момент 143-ю строчку мирового рейтинга. Говорцовой удалось оформить достаточно комфортную победу, затратив на нее два сета и чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Ольга Говорцова - Марина Заневская - 6:3, 6:4 


В самом начале отчетного поединка Ольге Говорцовой удалось повести сразу с двумя брейками - 4:0. Правда, к середине стартовой партии Заневская полностью выровняла ситуацию на корте, отыграв обе упущенные подачи. Через несколько минут Говорцова снова повела с геймом на приеме в активе и на этот раз воспользовалась перевесом - белорусская спортсменка тут же подала на победу в сете.

Во второй партии Говорцова вполне могла сама оказаться в роли догоняющей, но в середине сета выцарапала собственную подачу с двойного брейк-поинта у Марины, а уже в следующем гейме сама отличилась на приеме. Этого минимального перевеса Ольге хватило для того, чтобы довести матч до победы.

Во втором раунде соревнований в Боле Ольга Говорцова сыграет с победительницей матча между 4-й ракеткой турнира Сарой Соррибес-Тормо и Александрой Крунич.

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о 16:51
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