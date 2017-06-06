Марина Заневская уступила на старте соревнований WTA 125k в хорватском Боле.

Ольга Говорцова - Марина Заневская - 6:3, 6:4
В самом начале отчетного поединка Ольге Говорцовой удалось повести сразу с двумя брейками - 4:0. Правда, к середине стартовой партии Заневская полностью выровняла ситуацию на корте, отыграв обе упущенные подачи. Через несколько минут Говорцова снова повела с геймом на приеме в активе и на этот раз воспользовалась перевесом - белорусская спортсменка тут же подала на победу в сете.
Во второй партии Говорцова вполне могла сама оказаться в роли догоняющей, но в середине сета выцарапала собственную подачу с двойного брейк-поинта у Марины, а уже в следующем гейме сама отличилась на приеме. Этого минимального перевеса Ольге хватило для того, чтобы довести матч до победы.
Во втором раунде соревнований в Боле Ольга Говорцова сыграет с победительницей матча между 4-й ракеткой турнира Сарой Соррибес-Тормо и Александрой Крунич.
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