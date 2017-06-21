среда, 21 июня 2017 г.

Ришар Гаске уверенно обыграл Бернарда Томича на пути в четвертьфинал турнира в Галле.

Ришар Гаске становится первым четвертьфиналистом соревнований категории АТР-500 в немецком Галле. В матче второго круга француз в двух партиях с одинаковым счетом - 6:3 переиграл представителя Австралии Бернарда Томича, занимающего на данный момент 61-ю строчку мирового рейтинга. На победу в противостоянии Ришару понадобился ровно час игрового времени.




Ришар Гаске - Бернард Томич - 6:3, 6:3

Уже в самом начале матча Ришар Гаске сумел повести с брейком и получить комфортный перевес, от которого можно было отталкиваться в дальнейшем. Томич упустил уже стартовый гейм на собственной подаче и даже приблизиться к брейк-поинтам по ходу первой партии австралийцу так и не удалось. Более того, Гаске под занавес сета оформил еще один успех на приеме. Именно этим брейком Ришар поставил победную точку в стартовой партии. Оба раза, кстати, взять подачу соперника французу удавалось с первого же брейк-поинта.

Начало второй партии снова осталось за Гаске, который опять отличился в первом же гейме на приеме. Но в середине сета уже сам француз провалил собственный гейм и отдал Томичу собственную подачу "под ноль" . Правда, равновесие в счете продержалось не так уж и долго. Ришар сумел оформить еще один брейк и сразу после него успешно подать на победу в матче.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Галле Ришар Гаске сыграет с победителем матча между 2-м номером посева турнира австрийцем Домиником Тимом и представителем Нидерландов Робином Хаасе.

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о 15:28
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