Ришар Гаске уверенно обыграл Бернарда Томича на пути в четвертьфинал турнира в Галле.

Ришар Гаске - Бернард Томич - 6:3, 6:3
Уже в самом начале матча Ришар Гаске сумел повести с брейком и получить комфортный перевес, от которого можно было отталкиваться в дальнейшем. Томич упустил уже стартовый гейм на собственной подаче и даже приблизиться к брейк-поинтам по ходу первой партии австралийцу так и не удалось. Более того, Гаске под занавес сета оформил еще один успех на приеме. Именно этим брейком Ришар поставил победную точку в стартовой партии. Оба раза, кстати, взять подачу соперника французу удавалось с первого же брейк-поинта.
Начало второй партии снова осталось за Гаске, который опять отличился в первом же гейме на приеме. Но в середине сета уже сам француз провалил собственный гейм и отдал Томичу собственную подачу "под ноль" . Правда, равновесие в счете продержалось не так уж и долго. Ришар сумел оформить еще один брейк и сразу после него успешно подать на победу в матче.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Галле Ришар Гаске сыграет с победителем матча между 2-м номером посева турнира австрийцем Домиником Тимом и представителем Нидерландов Робином Хаасе.
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