Роджер Федерер становится четвертьфиналистом турнира в Галле.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробивается в четвертьфинал соревнований категории АТР-500 в немецком Галле, на которых он посеян под 1-м номером. В матче второго круга Роджер в двух партиях обыграл местного спортсмена Мишу Зверева, занимающего на данный момент 29-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Роджер оформил всего 1 брейк, которого ему хватило для победы во второй партии. Ну а первый сет противостояния Федерер оставил за собой на тай-брейке. На выход в четвертьфинал турнира в Галле Роджер Федерер потратил полтора часа игрового времени.
(1) Роджер Федерер - Миша Зверев - 7:6(4), 6:4
В 1/4 финала турнира в Галле Роджер Федерер теперь сыграет с еще одним немцем - Флорианом Майером.
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Роджер хороший парень.ОтветитьУдалить