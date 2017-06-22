Новак Джокович может пропустить US Open - 2017.

Сербский теннисист Новак Джокович вполне может пропустить Открытое Первенство США по теннису в текущем сезоне. По сообщению ряда зарубежных СМИ именно в конце августа - начале сентября, когда и запланировано проведение US Open - 2017, супруга сербского теннисиста - Елена должна родить ему дочь. Со ссылкой на источники, приближенные к семье Джоковича, сообщается, что Новак в таком случае пожертвует последним в сезоне Турнире Большого Шлема, чтобы быть рядом с женой.
Отметим, что на данный момент никакого официального подтверждения данной информации из стана команды Новака Джоковича не поступало.
Напомним, что на следующей неделе Новак сыграет на соревнованиях в Истбурне. Впервые за 7 лет сербский теннисист проведет хотя бы один турнир на траве перед стартом Уимблдона.
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