Григор Димитров громит Райана Харрисона на старте турнира в Лондоне.

(6) Григор Димитров - Райан Харрисон - 6:3, 6:1
Фактически в самом начале встречи Димитрову удалось добиться перевеса в счете, который он удержал до конца стартовой партии. После небольшой раскачки Григор зацепился за подачу соперника и с первого же брейк-поинта в матче оказался в роли лидера. В дальнейшем собственные подачи болгарский теннисист брал довольно уверенно, а под занавес партии он вполне мог развить успех, но не реализовал сет-болл на приеме. Через несколько минут, правда, Григор под ноль подал на победу в партии.
А вот второй сет превратился в настоящее избиение Харрисона. Уже после первого гейма этой партии Димитров повел с брейком, а потом успел еще дважды отличиться на приеме. Шансов на подачах болгарского теннисиста у Райана не было абсолютно никаких - в каждом из сетов противостояния американец выиграл всего по 4 очка на приеме.
Теперь во втором раунде соревнований в Лондоне Григор Димитров сыграет с победителем матча между французом Жюльеном Беннето и местным теннисистом Джеймсом Уордом.
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