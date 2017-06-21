Григор Димитров добился волевой победы над Жюльеном Беннето в Лондоне.

Григор Димитров не без проблем выходит в четвертьфинал соревнований категории АТР-500 в Лондоне. На стадии второго круга Григор, посеянный на турнире под 6-м номером, в трех партиях переиграл француза Жюльена Беннето. Именно за Беннето, занимающим на данный момент 87-ю строчку мирового рейтинга, остался стартовый сет противостояния. Но в двух последующих партиях успех отпраздновал уже Димитров. На выход в четвертьфинал соревнований в Лондоне Григору понадобилось чуть менее 2 часов игрового времени.
(6) Григор Димитров - (Q) Жюльен Беннето - 4:6, 6:3, 6:4
В четвертьфинале соревнований в Лондоне Григор Димитров сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и Танаси Коккинакисом.
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