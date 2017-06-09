пятница, 9 июня 2017 г.

Хуан Мартин Дель Потро снялся с турнира в Хертогенбосе.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро принял решение пропустить соревнования в Хертогенбосе. Причиной отказа Хуан Мартина от участия в турнире стало продолжение восстановления после травмы паха. Об этом сам Дель Потро сообщил в своем Твиттере, сопроводив сообщение извинениями перед нидерландскими болельщиками. Аргентинец выразил надежду принять участие в соревнованиях в следующем году.


"Поскольку я не до конца оправился от травмы паха, которая мешала мне на Ролан Гарросе, врачи настояли на том, чтобы я продолжил процесс восстановления. Поэтому я не смогу сыграть на соревнованиях в Хертогенбосе. Прошу прощения у своих поклонников в Нидерландах. Надеюсь, увидимся в следующем году".


Соревнования в Хертогенбосе пройдут с 12 по 18 июня. Два последних турнира выигрывал французский теннисист Николя Маю.

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о 16:00
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