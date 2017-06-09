Хуан Мартин Дель Потро снялся с турнира в Хертогенбосе.

"Поскольку я не до конца оправился от травмы паха, которая мешала мне на Ролан Гарросе, врачи настояли на том, чтобы я продолжил процесс восстановления. Поэтому я не смогу сыграть на соревнованиях в Хертогенбосе. Прошу прощения у своих поклонников в Нидерландах. Надеюсь, увидимся в следующем году".
Соревнования в Хертогенбосе пройдут с 12 по 18 июня. Два последних турнира выигрывал французский теннисист Николя Маю.
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