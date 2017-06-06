Катерина Бондаренко прерывает серию из пяти поражений и выходит во второй раунд турнира в Боле.

(6) Катерина Бондаренко - Виктория Томова - 7:6(4), 1:6, 6:1
В самом начале матча Томовой удалось захватить инициативу во встрече и повести сразу с двумя брейками, но Катерина не прекратила бороться и в итоге дважды подряд помешала сопернице подать на победу в стартовой партии. Еще один шанс поставить точку в сете Виктория упустила чуть позже - Бондаренко не смогла подать на тай-брейк, но тут же и сама снова отличилась на приеме. Тай первого сета Катерина провела увереннее соперницы и повела по партиям.
Второй сет снова начался с рывка в исполнении болгарской спортсменки, которая опять повела сразу с двумя геймами на приеме в активе. На этот раз Бондаренко не удалось даже сократить отставание в счете. С брейком Томова повела и в дебюте решающей партии, но этот локальный успех оказался для Виктории последним в матче. Катерина мобилизовалась, трижды отличилась на приеме, выиграла 6 геймов подряд и со скрытой баранкой в третьем сете закончила встречу в свою пользу.
Стоит отметить, что эта победа стала для Катерины Бондаренко первой с начала мая текущего года, когда в Рабате украинка обыграла испанскую спортсменку Сильвию Солер-Эспинозу. С того момента Катерина проиграла 5 матчей подряд.
Во втором раунде соревнований в Боле Катерина Бондаренко сыграет с победительницей матча между Теной Лукаш и Ксеней Кнолл.
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