Ник Киргиос не сумел завершить свой стартовый матч в Лондоне.

Дональд Янг - (9) Ник Киргиос - 7:6(3), ret
Уже в самом начале поединка Ник Киргиос имел отличные шансы на то, чтобы вырваться вперед с брейком, но Янг сумел выцарапать стартовый гейм на собственной подаче с двух брейк-поинтов. После такого дебютного рывка австралиец немного ослабил хватку и матч вышел в спокойное русло без брейк-поинтов и каких-либо шансов для принимающей стороны.
Ну а при счете 4:4 случился тот самый неприятный эпизод, который и предрешил судьбу встречи. Болезненное падение, очевидная травма, медики на корте... Киргиос таки поднялся и продолжил поединок, но было видно, что дается это продолжение ему очень непросто.
Несмотря на повреждение, австралийский теннисист вполне мог заканчивать стартовый сет победой. В концовке партии у него был еще один отменный шанс отличиться на приеме, который, правда, случился, во многом благодаря Дональду. Как бы там ни было, у Ника образовался двойной брейк-поинт, но и тут реализовать свои возможности Киргиос не сумел. Тай брейк уже очень уверенно оставил за собой Янг, но, наверное, уже по ходу 13-го гейма было понятно, что второго сета в мате не будет. Так оно и случилось - Ник Киргиос отказался от продолжения борьбы из-за травмы левой ноги.
Теперь во втором раунде соревнований в Лондоне Дональд Янг сразится с победителем матча между сербскими теннисистами Виктором Троицки и Янко Типсаревичем.
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