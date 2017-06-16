Томаш Бердых уступил Фелисиано Лопезу в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

Фелисиано Лопез - (3) Томаш Бердых - 6:7(4), 6:3, 6:4
Стартовый сет противостояния обошелся без брейков, хотя уже в начале матча у Фелисиано был отменный шанс отличиться на приеме. Испанский теннисист заработал тройной брейк-поинт, но проиграл 5 розыгрышей подряд и позволил Бердыху защитить подачу. В концовке сета уже Томаш имел отличную возможность на приеме. У чешского теннисиста был двойной брейк-поинт, который на тот момент был еще и двойным сет-боллом, но теперь уже Фелисиано проявил характер и дотянул до тай-брейка. Его, правда, Томаш выиграл с минимальным преимуществом.
Во второй и третьей партии Лопезу удалось по разу отличиться на приеме, но при этом Бердых откровенно "профукал" свои шансы на брейк. Так, в концовке второго сета, когда Фелисиано подавал на партию, Томаш не реализовал двойной брейк-поинт. Еще 3 брейковых мяча в одном гейме было у чеха в самом начале решающего сета, но и тут Лопез выпутался из неприятной ситуации.
Теперь в полуфинале соревнований в Штутгарте Фелисиано Лопез сыграет с победителем немецкого дерби между Томми Хаасом и Мишей Зверевым.
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