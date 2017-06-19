Томаш Бердых с трудовой победы начинает выступления на турнире в Лондоне.

(7) Томаш Бердых - Стив Дарсис - 7:5, 6:3
Уже в стартовом гейме противостояния Томашу пришлось приложить немало усилий для того, чтобы защитить собственную подачу. Несколько раз счет в этом гейме "зависал" на "ровно", Дарсис даже до брейк-поинта добрался, но уйти в отрыв бельгийскому теннисисту так и не удалось. Казалось, что после этих проблем Бердых мобилизовался и вошел в матч по полной программе, но упущенная подача в исполнении чеха таки случилась.
Итак, Стив сумел отличиться на приеме, казалось бы, в ключевой момент партии. Дарсис взял подачу Бердыха в 9-м гейме, а уже в 10-м бельгиец вышел подавать на сет. А в итоге не дотянул даже до тая. Томаш дважды подряд взял подачу соперника, при этом оба раза праздновать успех чешский теннисист смог с первых же брейк-поинтов. Неплохой перелом.
Во второй партии Томаш снова столкнулся с проблемами на старте, но на этот раз Дарсис своими шансами воспользовался и повел с быстрым брейком. Правда, спустя парочку геймов Бердых восстановил равновесие в счете и в целом по игре именно чешский теннисист выглядел предпочтительнее соперника. Перевес воплотился в еще один брейк лишь в концовке партии. А уже в следующем гейме Томаш подал на победу в матче, причем сделал это под ноль.
Во втором раунде соревнований в Лондоне Томаш Бердых сыграет с победителем матча между местным теннисистом Кайлом Эдмундом и канадцем Денисом Шаповаловым.
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