понедельник, 19 июня 2017 г.

Томаш Бердых с трудовой победы начинает выступления на турнире в Лондоне.

Чешский теннисист Томаш Бердых, который на соревнованиях категории АТР-500 в Лондоне получил 7-й номер посева, начинает выступления на турнире с достаточно непростой победы. В матче первого круга Томаш в двух партиях переиграл представителя Бельгии Стива Дарсиса, занимающего на данный момент 58-ю строчку мирового рейтинга. Но при этом в каждом из сетов противостояния Бердыху пришлось демонстрировать характер и отыгрываться с брейка. На победу в матче чешскому теннисисту понадобилось чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


(7) Томаш Бердых - Стив Дарсис - 7:5, 6:3

Уже в стартовом гейме противостояния Томашу пришлось приложить немало усилий для того, чтобы защитить собственную подачу. Несколько раз счет в этом гейме "зависал" на "ровно", Дарсис даже до брейк-поинта добрался, но уйти в отрыв бельгийскому теннисисту так и не удалось. Казалось, что после этих проблем Бердых мобилизовался и вошел в матч по полной программе, но упущенная подача в исполнении чеха таки случилась.

Итак, Стив сумел отличиться на приеме, казалось бы, в ключевой момент партии. Дарсис взял подачу Бердыха в 9-м гейме, а уже в 10-м бельгиец вышел подавать на сет. А в итоге не дотянул даже до тая. Томаш дважды подряд взял подачу соперника, при этом оба раза праздновать успех чешский теннисист смог с первых же брейк-поинтов. Неплохой перелом.

Во второй партии Томаш снова столкнулся с проблемами на старте, но на этот раз Дарсис своими шансами воспользовался и повел с быстрым брейком. Правда, спустя парочку геймов Бердых восстановил равновесие в счете и в целом по игре именно чешский теннисист выглядел предпочтительнее соперника. Перевес воплотился в еще один брейк лишь в концовке партии. А уже в следующем гейме Томаш подал на победу в матче, причем сделал это под ноль.

Во втором раунде соревнований в Лондоне Томаш Бердых сыграет с победителем матча между местным теннисистом Кайлом Эдмундом и канадцем Денисом Шаповаловым.

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о 17:46
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