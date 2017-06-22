четверг, 22 июня 2017 г.

Бориса Беккера признали банкротом.

Шестикратный победитель Турниров Большого Шлема, Олимпийский Чемпион, экс-первый номер мирового рейтинга и недавний тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Борис Беккер признан лондонским судом банкротом. Причиной для принятия такого решения стал непогашенный Борисом долг перед одним из банков. Сумма, которую должен Беккер, не разглашается, но сам экс-теннисист заявляет, что речь идет об адекватных деньгах и погасить задолженность он может в любой момент. Таким образом экс-теннисист намерен добиваться отмены решения.


Сообщается, что адвокаты Беккера просили предоставить клиенту отсрочку, которая требуется для продажи недвижимости в Италии. Вырученной суммы, а это около 6 миллионов долларов, должно было вполне хватить для погашения задолженности. Судья, однако, не удовлетворил просьбу Бориса.

Сам Беккер в Твиттере выразил удивление тому факту, что судебное разбирательство вообще было начато из-за столь незначительного долга, который он собирался погасить через месяц. На данный момент Борис планирует добиваться отмены судебного решения.

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о 12:47
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