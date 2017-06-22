Бориса Беккера признали банкротом.

Сообщается, что адвокаты Беккера просили предоставить клиенту отсрочку, которая требуется для продажи недвижимости в Италии. Вырученной суммы, а это около 6 миллионов долларов, должно было вполне хватить для погашения задолженности. Судья, однако, не удовлетворил просьбу Бориса.
Сам Беккер в Твиттере выразил удивление тому факту, что судебное разбирательство вообще было начато из-за столь незначительного долга, который он собирался погасить через месяц. На данный момент Борис планирует добиваться отмены судебного решения.
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