Виктория Азаренко драматичной победой ознаменовала возвращение в тур.

(WC) Виктория Азаренко - Риса Озаки - 6:3, 4:6, 7:6(7)
Первый же матч после более чем годичной паузы в выступлениях и сразу же такая баталия. Виктория Азаренко не просто вернулась в тур, но и выдала потрясающий по накалу борьбы матч и, к тому же, добилась в нем тяжелейшей победы. Да, может быть, качество игры в первом раунде соревнований на Мальорке у белорусской теннисистки порой откровенно хромало, но с характером у Виктории, как и ранее, все в полном порядке. Чего только стоит отыгранный тройной матч-болл на подаче соперницы. Но, давайте обо всем по очереди.
Встреча началась еще вчера последним запуском. С первых же розыгрышей стало понятно, что Азаренко невероятно соскучилась по теннису, по тем эмоциям, которые обычно захлестывают ее на корте. Может сама Озаки немного стушевалась перед былой славой соперницы, но начало встречи осталось полностью за белорусской теннисисткой. Виктория с ходу повела с брейком, уверенно защитила собственную подачу, выиграв ее под ноль, а потом и закрепила успех еще одной выигранной подачей соперницы. При этом второй брейк Вика сделала с двойного гейм-болла у Рисы, то есть со счета 40:15 в пользу японки.
Наверное, после того, как Азаренко без борьбы защитила следующую свою подачу и повела уже 4:0 многим захотелось записать первый сет в актив Виктории. Но борьба в концовке партии немного обострилась. Во-первых, прошел стартовый кураж у самой белорусской спортсменки и начались пусть пока немногочисленные, но все-таки ошибки. Во-вторых, дрожь в ногах удалось унять Рисе, которая с двух брейк-поинтов таки защитила первую в матче собственную подачу, а потом и сократила отставание, отыграв один брейк.
В концовке партии начались настоящие качели. При этом Озаки во многих эпизодах выглядела чуть ли не статистом. Виктория вела игру, действовала активнее и мощнее, но частенько ошибалась и именно в эти моменты очки попадали в копилку к сопернице. Как бы там ни было, обмен брейками был на руку Азаренко, имеющей перевес. Так что, пусть и с нервами, но белорусская теннисистка оставила за собой партию.
Второй сет теннисистки начали уже куда более размеренно. Азаренко и Озаки вступили в обмен выигранными подачами и прервался этот вялотекущий ход партии небольшим провалом от Виктории. Белорусская спортсменка допустила несколько неточностей подряд, а потом еще и выдала двойную ошибку на брейк-поинте, позволив сопернице впервые в матче повести в счете.
Стабильность Озаки, которую японская теннисистка наладила по ходу второй партии, таки принесла свои плоды. Азаренко так и не смогла зацепиться на приеме, а вот сама вполне могла упустить еще одну собственную подачу. В тот момент, когда Риса принимала на партию, у японской теннисистки было 2 сет-поинта. Виктория выстояла, но помешать Озаки подать на вторую партию Азаренко не смогла.
Проблемы Виктории только усугубились в начале решающего сета. Практически собственными силами Азаренко отдала сопернице сразу две собственные подачи и оказалась в роли безнадежно отстающей - 1:4 и два брейка перевеса у японки. Да, бросать борьбу Вика не собиралась и быстро отыграла одну упущенную подачу, но на большее, казалось, ее могло и не хватить.
Но вмешалась ночь... Перед подачей Рисой на матч организаторы приняли решение перенести его доигровку на следующий игровой день. В сети шутили, что таким образом они подумали решить проблему с заполняемостью трибун и на среду, но, наверное, доигрывать встречу в сумерках было бы действительно неправильно.
Пауза, наверное, пошла на руку Виктории, которая к полноценному марафону физически еще не до конца готова. Как минимум, после возобновления игры сегодня Азаренко моментально оформила и второй обратный брейк и полностью выровняла ситуацию в счете. Правда, ненадолго. Озаки еще разочек взяла подачу белорусской теннисистки, получила второй шанс подавать на победу и заработала тройной матч-болл - 40:0 на подаче японской теннисистки.
И вот тут случился тот самый перелом, который потом долго будут описывать все теннисные обозреватели. По сути, Виктория лишь один раз выдала классный удар - точно пробила кроссом прямо в уголок корта и отыграла первый матч-поинт у соперницы. Но Риса настолько дрогнула, что собственными ошибками отдала 4 последующих розыгрыша. Где-то не обвела оппонентку у сетки, где-то сама направила мяч в аут. Ошибки были на любой вкус. Нет, Виктория при этом, конечно же, давила, но Озаки откровенно сыпалась и это - факт.
Таким образом выяснение отношений перетекло на тай-брейк. Риса вроде бы все время была на шаг впереди, несколько раз вела с мини-брейком, но в концовке этого 13-го гейма все снова перевернулось. А ведь были моменты, когда казалось бы, все против Виктории. При счете 5:3 в пользу японки арбитр на вышке поменял решение линейного, засчитавшего японке аут. Очко пришлось переигрывать, а это, при таком счете, согласитесь, не самый приятный исход. Но Азаренко справилась и в итоге с третьего матч-болла оформила победу. Причем два последних розыгрыша, которые и стали ключевыми, белорусская теннисистка провела уже в отличных атаках.
Теперь во втором раунде соревнований на Мальорке Виктория Азаренко сыграет с 7-й ракеткой турнира Аной Конюх.
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