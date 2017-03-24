Каролин Возняцки разгромила Варвару Лепченко на старте турнира в Майами.

Датчанка Каролин Возняцки с уверенной победы начинает выступления на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в американском Майами. В стартовом для себя матче второго круга Каролин отдала всего 3 гейма местной теннисистке Варваре Лепченко, занимающей на данный момент 83-ю строчку мирового рейтинга и начинавшей борьбу на турнире еще с сита квалификации. В первой партии встречи Возняцки удался отличный рывок со счета 1:1. Датчанка оформила 2 брейка, выиграла 5 геймов подряд и спокойно оставила за собой стартовую партию. Во втором сете Каро быстро повела с геймом на приеме в активе, а в середине партии закрепила успех еще одной выигранной подачей соперницы. В итоге на выход в третий раунд соревнований в Майами Каролин Возняцки потратила 1 час и 5 минут игрового времени.
(12) Каролин Возняцки - (Q) Варвара Лепченко - 6:1, 6:2
В третьем раунде соревнований в Майами
Каролин Возняцки сыграет с победительницей матча между Анастасией Севастовой из Латвии и румынской теннисисткой Сораной Кырстей. Эта встреча вчера была прервана по ходу тай-брейка стартовой партии. Кырстя начнет доигровку с двойного сет-болла - Сорана ведет по ходу "тая" со счетом - 6:4.
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