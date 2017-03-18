Стэн Вавринка становится первым финалистом Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробивается в финал турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе. В борьбе за право сыграть в титульном матче турнира Стэн, посеянный в США под 3-м номером, уверенно переиграл испанского спортсмена Пабло Карреньо-Бусту. Вавринка невероятно четко провел все геймы на собственных подачах, не позволив сопернику добраться даже до брейк-поинтов. Пабло в целом за весь матч выиграл всего 10 розыгрышей на приеме. В первой половине стартовой партии Карреньо-Буста держал и свои подачи, но в концовке сета Стэн таки оформил брейк и тут же спокойно подал на партию. Во втором сете перевес швейцарского теннисиста был еще более очевидным. Вавринка не просто быстро отличился на приеме, а и еще один брейк до конца встречи успел оформить. На выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе Стэн Вавринка потратил 1 час и 5 минут игрового времени.
(3) Стэн Вавринка - (21) Пабло Карреньо-Буста - 6:3, 6:2
Теперь в финале первого в сезоне Мастерса Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между Роджером Федерером и Джеком Соком.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий