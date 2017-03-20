Елена Веснина выигрывает трехчасовой марафон у Светланы Кузнецовой в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Елена Веснина выигрывает соревнования категории WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе. В финале турнира Елена, посеянная в США под 14-м номером, в затяжном трехсетовом противостоянии обыграла свою соотечественницу 8-ю ракетку соревнований Светлану Кузнецову. По ходу стартовой партии встречи Веснина дважды вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но Кузнецова каждый раз отыгрывалась. В итоге победу в сете Светлана отпраздновала на тай-брейке. Во второй партии, казалось бы, инициатива принадлежала именно Кузнецовой, но концовку сета 8-я ракетка турнира провалила. Весниной удалось перевести финальный матч в решающий отрезок даже без помощи тая. В третьей партии теннисистки еще дважды обменялись брейками, но концовка сета снова осталась за Еленой. После ключевого успеха на приеме Веснина подала на победу в матче, который затянулся на 3 часа и 5 минут игрового времени.
(14) Елена Веснина - (8) Светлана Кузнецова - 6:7(6), 7:5, 6:4
Титул в Индиан-Уэллсе
становится для Елены Весниной самым крупным, но всего лишь третьим в профессиональной карьере. Благодаря победе на турнире россиянка поднялась на 13-ю строчку мирового рейтинга.
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