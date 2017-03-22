среда, 22 марта 2017 г.

Леся Цуренко не сумела завершить уже свой стартовый матч в Майами.

Украинская теннисистка Леся Цуренко снова столкнулась с проблемами со здоровьем. Уже по ходу первой партии стартового матча на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Майами против бразильской спортсменки Беатрис Хадад-Майи Лесе пришлось сначала вызывать на корт врачей, а потом и вовсе отказываться от продолжения борьбы. Цуренко повредила левое бедро, пыталась исправить ситуацию тейпами, но даже огромное количество повязок не помогло украинской теннисистке продолжить борьбу. Снялась Леся всего после 5-ти геймов и менее чем получаса игрового времени.


(WC) Беатрис Хадад-Майя - Леся Цуренко - 3:2, ret 

Теперь во втором раунде соревнований в Майами бразильская теннисистка сыграет с 11-й ракеткой турнира американкой Винус Уильямс.

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о 0:21
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